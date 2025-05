Guida della città

Parigi è una città stupenda e piena di cose da vedere e da fare. Ci sono così tanti monumenti, attività, eventi, negozi, ecc. che avrai l’imbarazzo della scelta durante il tuo soggiorno! Ecco perché abbiamo messo insieme la Paris City Guide di Urban Bivouac, per aiutarti a scoprire al meglio la nostra magnifica città.

Abbiamo creato una guida ricca di consigli, trucchi e indirizzi utili per aiutarti a scoprire molte cose nel nostro quartiere e, più in generale, di Parigi. Questa guida ti darà inoltre tanti consigli su come orientarti in questa città vibrante