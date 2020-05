﻿ Hôtel 3 étoiles à Paris, on vous dit tout - Urban Bivouac Paris 13

Urban Bivouac votre hôtel 3 étoiles à Paris



Ouvert au court de l’année 2018, Urban Bivouac est un hôtel classé 3 étoiles. Si les établissement 3 étoiles sont nombreux à Paris (697 en 2018), tous ne se valent pas. Aussi, dans cet article nous clarifions ce système de classification des hôtels, standardisé depuis 2012. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, ou Palace nous vous expliquons tout.

Normes requises pour les hôtels

Tous les hôtels en France ont été invités à effectuer des travaux de modernisation et de rénovation pour pouvoir bénéficier du nouveau système d’étoiles. Cela a entraîné la fermeture de certains hôtels anciens, en particulier des établissements familiaux qui n’avaient ni les moyens ni le cœur de mettre les hôtels aux nouvelles normes.

Les nouvelles normes sont beaucoup plus strictes qu’auparavant. Tous les hôtels doivent désormais disposer :



1- d’une réception dans un établissement bien entretenu,

2- d’informations fiables sur les services proposés,

3- de la capacité de contrôler la satisfaction des clients et de traiter les plaintes

4- d’un personnel sensible aux besoins des clients handicapés

5- d’un engagement en faveur du développement durable.

Tous les hôtels sont contrôlés par des auditeurs indépendants tous les cinq ans.

Vous pouvez donc compter sur le système français d’étoiles pour vous garantir certains standards ; mais que signifie exactement « deux étoiles » ou « trois étoiles » ? Utilisez ce guide pour comprendre le système officiel français.

Ce que signifient les différentes étoiles

Les hôtels 1 étoile se situent au bas de l’échelle. Les chambres doubles doivent mesurer au moins 9 mètres carrés. La salle de bain, qui peut être privative ou partagée avec d’autres clients, n’est pas comprise. La réception doit avoir une superficie d’au moins 20 mètres carrés.

Les hôtels deux étoiles ont la même taille minimale de chambre qu’un hôtel une étoile, mais les membres du personnel doivent parler une autre langue européenne que le français. La réception doit également être ouverte au moins 10 heures par jour, et l’espace de réception doit mesurer au moins 50 mètres carrés.

Hôtels trois étoiles : En principe il n’y a pas beaucoup de différence entre les hôtels deux et trois étoiles ; la principale différence réside dans la taille des chambres. Les chambres des hôtels trois étoiles doivent avoir au moins 13,5 mètres carrés et proposer une salle de bain privée. La réception doit faire au moins 50 mètres carrés et être ouverte au moins 10 heures par jour. Le personnel doit parler une langue européenne supplémentaire autre que le français. Bien entendu ce ne sont que des minimas. L’hôtel Urban Bivouac propose notamment des prestations et services bien au delà des standards classiques du 3 étoiles à Paris.

Hôtels quatre étoiles : Ces établissements constituent les hôtels haut de gamme en France et sont ceux qu’il faut sélectionner pour garantir le confort et le service. Les chambres sont plus grandes – au moins 16 mètres carrés avec salle de bain. Si l’hôtel dispose de plus de 30 chambres, la réception doit être ouverte 24 heures sur 24. Vous voyez, ce qui nous distingue principalement d’un établissement 4 étoiles sera surtout la taille de nos chambres.

Hôtels cinq étoiles : Il s’agit de la catégorie la plus élevée du système de classification (à l’exception des super Palace Hotels). Les chambres doivent faire au moins 24 mètres carrés. Le personnel doit être capable de parler deux langues étrangères, dont l’anglais. Les hôtels cinq étoiles doivent également fournir la climatisation, un service de voiturier, un service d’étage, un concierge et un accompagnement en chambre au moment de l’enregistrement.

Les Palaces : La désignation Palace n’est accordée qu’aux hôtels cinq étoiles de qualité exceptionnelle. Ces hôtels sont la « crème de la crème » et offrent tout le confort que vous pourriez désirer en plus d’une ambiance unique. Les hôtels Palace peuvent proposer des services de luxe supplémentaires, tels que des restaurants de premier ordre ou des services de spa. Il y a actuellement 25 palaces en France. Beaucoup se trouvent à Paris.

Jugements subjectifs sur la qualité

Le système de notation français ne tient pas compte de certains critères de qualité subjectifs. En raison de cette approche limitée, il ne garantit pas que vos attentes personnelles seront satisfaites. Malgré les règles strictes, le système ne peut pas facilement mesurer la qualité du service comme la propreté, l’absence d’odeurs, l’attitude du personnel et la rapidité du service.

En ce qui concerne la qualité des services proposés chez Urban Bivouac, nous vous conseillons vivement de consulter les commentaires et avis de voyageurs sur Internet. Nous vous en proposons un récapitulatif détaillé en bas à droite de chacune des pages du site.

Urban Bivouac, votre hôtel 3 étoiles à Paris

Chez Urban Bivouac nous vous proposons donc un boutique hôtel 3 étoiles. Nous ne lésinons pas sur la qualité des services et prestations proposés. Avec un accueil multilingue, une réception et une conciergerie 24h sur 24, 365 jours par ans, des chambres parfaitement équipées, modernes et Design, intégrant des salles de bains équipées de douches aux huiles essentielles, des équipements multimédias dernier cri, le service en chambre pour vos petits-déjeuners ou plateaux repas … Et la volonté permanente de vous proposer un séjour sur mesure. Enfin, si vous choisissez de loger dans une de nos suites, au dernier étage, vous verrez qu’un 3 étoiles à Paris peut largement dépasser les standards de qualité de la classification de base.

Nous sommes impatients de vous accueillir au coeur du 13ème arrondissement de Paris, dans un quartier dynamique et très accessible. Et surtout, n’hésitez pas à visiter le site Internet ou même à nous appler si vous désirez en savoir plus sur notre établissement.