﻿ Piscine Joséphine-Baker - Hotel Urban Bivouac Paris 13

Piscine Joséphine-Baker

Nous vous avons déjà parlé dans le guide de la superbe piscine de la Butte-aux-Cailles, sachez que le 13ème arrondissement est plutôt bien loti de ce côté, car au titre des piscines d'exceptions, nous allons vous présenter la Piscine Joséphine-Baker

Une piscine flottante, sur la Seine

Découvrez La Piscine Joséphine Baker, une piscine flottante amarrée au quai François Mauriac dans le 13ème arrondissement de Paris. Ici, on peut techniquement nager dans la Seine, enfin, sur la Seine ! Aux beaux jours, une brasse dans le bassin de la piscine, en plein soleil vaut vraiment son pesant d’or.

Nommée d’après la légendaire danseuse Joséphine Baker , la piscine a tout de glamour. Comme son homonyme, elle est à la fois brillante et originale, offrant la possibilité de se baigner au premier étage et de prendre des bains de soleil sur la terrasse. Et comme Baker, elle est connue pour ses seins nus. (même si officiellement les hauts de bikini ne sont pas censés être retirés).

Nager sur la Seine, dans le 13ème

L’impressionnant bâtiment flottant, fait de verre et d’acier par l’architecte Robert de Busni abrite même plus qu’une simple piscine ; il s’agit presque d’un petit centre aquatique. La piscine de 25 m par 10 de large (avec toit coulissant en verre) est complétée par des salles de sport, un jacuzzi, un hammam, un sauna et un solarium. Il dispose également d’une pataugeoire de 50 m2 pour les enfants et d’un joli hall d’entrée avec Wi-Fi pour les parents qui veulent garder un œil sur leurs enfants sans avoir à entrer dans le centre lui-même. Les heures d’ouverture tardives sont également un atout.

Inauguré la même année que Paris Plage, la piscine Joséphine-Baker est tellement fréquenté aux beaux jours, le mercredi et le weekend, qu’il vaut mieux l’éviter aux heures de pointe. Heureusement, il y a un petit coin café où l’on peut attendre avec un verre que les choses se calment, en observant les parisiens.

Les piscines flottantes une tradition à Paris ?

Les piscines flottantes ne sont pas une nouveauté sur la Seine. Le premier a vu le jour en 1796, et de nombreux autres ont attiré les foules au cours des 200 années suivantes. Mais les piscines flottantes parisiennes ont dans le passé été finalement aussi désastreuses que populaires : sujets aux incendies, aux collisions avec les bateaux et aux naufrages sans raison apparente. L’avant dernière en date a sombré dans le fleuve en 1993, et a laissé les nageurs parisiens sans bassin flottant pendant 13 ans, jusqu’à l’arrivée de Josephine.

L’ouverture de la piscine Joséphine-Baker en 2006 a coïncidé avec l’installation de tonnes de sable blanc pour créer des plages le long du quai, ce qui est devenu depuis un événement annuel : Paris plage. La piscine a failli succomber à un incendie le même hiver, mais contrairement à ses prédécesseurs, elle a bénéficié d’une ingénierie intelligente

Informations pratiques

Adresse : Quai François Mauriac 75013 Paris

Quai François Mauriac 75013 Paris Prix : Entrée 4 € ; l’été 6.50 €

Entrée 4 € ; l’été 6.50 € Heures d’ouverture : Horaires variables selon la saison. Se renseigner à l’accueil de l’hôtel.

Généralement au cours de l’année : lundi de 7 à 8h30 puis de 13 à 21h – Le mardi de 13h à 21h – le jeudi de 13h à 23h – le mercredi et le vendredi de 7 à 8.30h puis de 13 à 21h – le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 10h à 20h.

Tous les jeudis de l’année jusqu’à 23h ; du lundi au vendredi en été, jusqu’à 23h.

Horaires variables selon la saison. Se renseigner à l'accueil de l'hôtel. Généralement au cours de l'année : lundi de 7 à 8h30 puis de 13 à 21h – Le mardi de 13h à 21h – le jeudi de 13h à 23h – le mercredi et le vendredi de 7 à 8.30h puis de 13 à 21h – le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 10h à 20h. Tous les jeudis de l'année jusqu'à 23h ; du lundi au vendredi en été, jusqu'à 23h. Accueil adapté aux personnes en situation de handicap

Téléphone : 01 56 61 96 50

01 56 61 96 50 Site Internet : www.piscine-baker.fr

Pour rejoindre la piscine Joséphine Baker depuis votre Boutique Hotel Urban Bivouac :

vous pourrez prendre le métro : direct depuis la station Nationale (ligne 6, à quelques minutes à pieds de l’hôtel) ou à partir de la station Olympiades (ligne 14 – aux pieds de l’hôtel) jusqu’à la bibliothèque François Mitterrand après quoi il vous restera 5 minutes de marche le long des quais.

En vélo ou trottinette en moins de 10 minutes

A pieds en 17 minutes

En bus en quelques minutes !

Autrement dit, la piscine est vraiment toute proche de chez vous !